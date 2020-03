Bescherm personeel super

De klant komt nog steeds zeer dicht bij de kassamedewerker of raakt deze zelfs aan. Er zou een afscherming voor de kassa gemaakt kunnen worden met perspexplaten of doorzichtig plastic waarbij de voorkant van de kassaband vrij blijft om daar de boodschappen op te leggen, en de achterkant vrij blijft om de boodschappen eraf te halen. Bij de pinautomaat een uitsparing om daar digitaal te betalen of contant. Bij cash betaling moet de klant niet te dicht bij de kassamedewerker komen.

Jurjen Maathuis