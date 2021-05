’Onze houding t.o.v. van Israël laf’

En weer zo’n een geweldige column van mevrouw Marbe! (Tel. 15 mei) Ze heeft lef, kennis van zaken en is niet bang om man en paard te noemen bij heikele onderwerpen zoals de laffe houding van Nederland, de EU en de VN. t.a.v. Israël. Een moedig klein land, omringd door agressieve buren die maar één doel voor ogen hebben: dat land moet weg!

En als dat land wordt aangevallen en zich wil verdedigen, wat het recht is van ieder land, staat heel de linkse wereld op z'n kop! Niets geleerd van de geschiedenis! Mevr. Marbe stelt dat dat o.a. te wijten is aan het falende onderwijssysteem hier in Nederland en de onmacht om antisemitisme te bestrijden.

Ik denk dat het meer onwil is dan onmacht! Ik heb bewondering voor Nausicaa en Israël dat louter defensief optreedt en ik hoop dat het land nog heel lang zal bestaan!

Jetty de Heer-Joha