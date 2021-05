’Klacht werkloze piloten onterecht’

Zij verwijten de bank onvoldoende oog te hebben gehad voor haar zorgplicht. Om een pilotenopleiding te volgen hebben deze jonge mannen en vrouwen zo'n 140.000 euro geleend van de ABN. Door de kredietcrisis waren er echter minder piloten nodig en vonden de net afgestudeerde vliegers geen baan.

Kort en goed komt het er dus op neer dat deze gedupeerden de ABN Amro verwijten niet de toekomstvisie te hebben gehad, die bij de vliegers in spe dus ook volledig ontbrak. Zuur dat je dure opleiding niet heeft geleid tot de droombaan die je voor ogen had. Maar om hiervoor nu de geldschieter, die dit in eerste instantie mogelijk maakte, verantwoordelijk te houden gaat wel heel erg ver. Meer een geval van de verkeerde keuze in de verkeerde tijd.

Jan Pronk, Beverwijk