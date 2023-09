’Opvoeren tegengaan of strengere regels’

’Op zich hebben we als Veilig Verkeer Nederland niks tegen fatbikes. De fiets evolueert en dat is vooruitgang. Die moet je niet tegengehouden, maar veilig regelen. Fatbikes zijn ontworpen als een veilige fiets. De brede banden geven veel grip op verschillende soorten ondergronden. Wanneer je je houdt aan de maximumsnelheid van 25 kilometer die ervoor geldt, is er niks mis mee. Het probleem zit hem alleen in het feit dat de gebruikers er vaak te hard op willen fietsen.

