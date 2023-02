’Genoeg van Chantal, mag Linda weer op de buis?’

Ondertussen ben ik een beetje ’Chantal Janzen-moe’. Ze is hartstikke goed hoor, in wat ze allemaal doet, maar het is nu wel een beetje overkill. Alsof er maar één iemand is die op de televisie kan komen met grotere evenementen, zoals het Songfestival. Dat heeft ze prima gepresenteerd, maar het is Chantal hier en Chantal daar en nu is het wel klaar.

Dit was juist een uitgelezen kans om Linda de Mol weer eens op de buis te zien, ook al heeft ze het wel een beetje gehad met dat tv-wereldje. Voor een eenmalige actie zoals Giro 555 is ze vast wel te porren en wát een gunfactor heeft zij. En dus méér donaties!

Zoveel dingen zijn overgenomen door Chantal, maar niemand kan tippen aan Linda de Mol. Zij is de Mies Bouwman van nu en niemand anders. Mies was puur en dat is Linda ook en daar zijn er maar zeer weinig van, mensen voelen dat aan.

Ik hoop echt dat ze nog af en toe op de buis wil komen, want ze wordt door velen gemist.

P. van Neck, Rotterdam