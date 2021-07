’Klimaatdoelen door Azië onderuit’

Aan de andere kant van de wereld, in vijf Aziatische landen, staan er maar liefst 600 kolencentrales op de planning om binnen afzienbare tijd gebouwd te worden. Een groter contrast in deze zich voortslepende milieusoap is niet denkbaar. Het gaat eigenlijk allang niet meer om een gezamenlijk streven om de klimaatdoelen te halen. Welnee, het gaat om de performance per land en wat er om ons heen gebeurt, zien we gewoon niet. En de klimaatclub Urgenda doet hier vrolijk aan mee en doet net of haar mondiale neus bloedt en we in Nederland op een eiland leven. Klimaatdoelen halen is vooral een kwestie van draagvlak creëren en door deze ontwikkelingen schiet dat voor geen meter op. Elk land doet maar wat, er is geen enkele afstemming en in landen als China zijn economische groei en banen veel belangrijker dan een beter milieu. Er is nog een lange weg te gaan om de Parijse klimaatdoelen te verwezenlijken. Maar met de ontwikkelingen in Azië is en blijft dit een papieren tijger die ons hinderlijk voor de voeten loopt en mondiaal dus ook nog eens niets oplevert.

Jan Pronk, Beverwijk