’Huisarts kan zorg digitaal aanbieden’

3500 Nederlanders zitten zonder huisarts (Tel. 24/6). Dat is vreselijk jammer, want de zo vertrouwde ’huisarts om de hoek’ is het fundament van onze gezondheidszorg.

De oorzaak is het bestaande huisartsentekort, maar ook ruimtegebrek in de praktijk, waardoor niet kan worden uitgebreid. Het aantal mensen zonder huisarts gaat alleen maar toenemen als we niks doen. De huisartsen in Nederland zijn echter ongelijk verdeeld over het land. Daarom is er in sommige regio’s een tekort en in andere een overschot. We laten daardoor veel huisartsenzorg liggen.

Deze onbenutte capaciteit kan gelukkig prima ingezet worden door huisartsenzorg digitaal (via de telefoon, e-mail of beeldbel) aan te bieden op plaatsen waar een tekort is of waar de lokale praktijk niet kan uitbreiden. Of bijvoorbeeld als er een nieuwbouwwijk wordt opgeleverd, maar de nieuwe bewoners niet bij de lokale huisartspraktijk terecht kunnen, omdat deze vol zit en geen patiënten meer aanneemt. Niet alle zorg kan digitaal, maar de ervaring toont dat 80-85% wel op deze manier kan worden beantwoord. Patiënten vinden, in onze ervaring, digitale zorg een prima alternatief voor de meeste van hun zorgvragen en zien het gemak er ook van in. En digitale huisartsen hebben geen huisvestingsprobleem. Het huisartsentekort is nu al groot en sterk groeiend. We kunnen hier wat aan doen door digitale oplossingen meer te omarmen en meer patiënten op afstand te helpen. Kijk ook veel meer naar de landen om ons heen die hier al veel ervaring mee hebben opgedaan.

Tom Kliphuis,

bestuurder huisartsenpraktijk Arene