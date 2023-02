Brief 2 ’Strafeis De Mos buiten proporties’

De grote boef in Roermond, Jos van Rey met een lange lijst met fraude, witwassen, het aannemen van veel giften en zich heeft verrijkt met o.a. onroerend goed malversaties voor het nieuwe outlet centrum. Dit moet zijn advocaat zeker ter tafel te brengen. Het schetst mijn verbazing dat Jos van Rey weer gewoon in Roermond als wethouder in het gemeentebestuur zit.

Willem Himmelreich,

Heerhugowaard

