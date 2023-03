Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Irritatie groeit bij politiek interview

Door Paul Jansen Kopieer naar clipboard

In de aanloop naar verkiezingen besteedt de redactie steevast aandacht aan politieke campagnes: we schrijven over actuele thema’s, doen verslag van debatten en maken interviews. Wat dit laatste betreft sprongen de voorbije weken twee verhalen in het oog. Dat betrof het dubbelinterview met de VVD-kopstukken Edith Schippers en Mark Rutte, alsmede het vraaggesprek met BBB-voorvrouw Caroline van der Plas.