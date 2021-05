Uitvaartbranche log, complex en duur

’Leef het leven in de breedte, want de lengte ken je niet’, was een prachtige uitspraak op de rouwkaart van Hans de Boer, de onlangs overleden voorzitter van VNO-NCW. Een waarheid als een koe, want je weet niet wanneer je overlijdt, het enige wat je wél weet is dat je nabestaanden na je dood geconfronteerd worden met een pittig prijskaartje voor je uitvaart of crematie. Veel hoger dan in het buitenland.