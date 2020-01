Euforie over babypanda

In het luxueuze ’penthouse’ Pandasia van ruim 7 miljoen euro, gelegen in Ouwehands Dierenpark Rhenen, hebben vrouwtje Wu Wen en mannetje Xing Ya hun ’daad’ krachtig maar toch elegant kunnen verrichten. Het is dat de panda een beschermde dierensoort is, waardoor de hoge buitensporige kosten van dit eerste paringsritueel, buiten de huisvesting- en onderhoudskosten, dit alles moet vergoelijken.

En nu maar afwachten of er straks werkelijk een babypanda te aanschouwen is in de zoo en dat die mogelijk het bezoekersaantal wat zal opkrikken.

Rens Kuijten, Nuenen