Rare jongens die PVV’ers, maar...

Opnieuw diversiteitsrel bij GL Amsterdam: ’Zoveelste witte man krijgt plekje’

GL in Amsterdam is verstrikt geraakt in een inclusiviteitsrel nu de nieuwe fractievoorzitter een ’blanke heteroseksuele man’ van middelbare leeftijd is. Dit tot woede van feministen en diversiteitsactivisten, die de partij hypocrisie verwijten.