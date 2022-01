Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Blue Monday ’Je eeuwige geklaag heet al snel depressie’

— Volgens François de Waal, journalist en schrijver, is depressie ’ondraaglijke, tot zelfmoord leidende wanhoop’. Maar: „Wanhoop is geen ziekte. Alles een mentale ziekte noemen is een mentale ziekte.”

Door François de Waal Kopieer naar clipboard

Francois de Waal

Is depressie een ziekte? Nee. Depressie staat in de DSM, de psychiater-bijbel, maar die bijbel noemde homoseksualiteit vroeger ook een mentale ziekte. De Canadese hoogleraar psychologie Jordan Peterson zegt dat zijn depressieve patiënten meestal geen geestelijke ziekte hadden, maar een ziek leven. De Engelse psychiater Theodore Dalrymple zegt dat de depressieveling net doet alsof hij ziek is en de psychiater net doet alsof hij hem geneest. Wat is depressie dan wel? Het is ondraaglijke, tot zelfmoord leidende wanhoop. Maar wanhoop is geen ziekte. Alles een mentale ziekte noemen is een mentale ziekte.