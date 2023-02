Stelling: PFAS-stoffen in de ban

Het Europees agentschap voor chemische stoffen wil nauwelijks afbreekbare stoffen (PFAS-verbindingen) in de ban doen. De stoffen komen tegenwoordig overal voor in de natuur en zouden schadelijk zijn, maar zijn ook handig als waterafstotend middel of bakpapier. Dus moeten ze in de ban of niet?