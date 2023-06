’Russische bevolking moet in opstand komen’

De muiterij van de leider van de Wagner groep kan gezien worden als een eerste staatsgreep binnen Rusland. Het valt niet te ontkennen dat de leider van de Wagner groep op jacht is om de plaats van Poetin in te nemen en het huidige Russische regime volledig te ontmantelen. Hoe meer en harde interne Russische verzet des te beter voor het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Onder druk van de VN en alle andere wereld mogendheden moet Poetin dringend worden gewaarschuwd om de oorlog met onmiddellijke ingang te stoppen en zich volledig terug te trekken uit alle bezette gebieden in heel Oekraïne.

H. de Greef