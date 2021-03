’Avondklok is er voor iedereen’

De avondklok die is ingesteld, heeft vanaf het begin iedereen getroffen. Nu de ramadan in het verschiet ligt, luid Aboutaleb de klok en is bang dat de moslimgemeenschap zich niet aan de regels wil houden. Maar net als voor iedereen in Nederland kan er nu ook geen rekening gehouden worden met sentimenten omtrent de ramadan. Men woont in Nederland, waar de avondklok geldt, en die geldt dus voor iedereen. Iedereen in Nederland is getroffen hierdoor, van verjaardag, bruiloft tot begrafenis, en vele andere feestdagen die Nederland kent.

Het is niet anders, er zijn gewoon geen uitzonderingen mogelijk, en iedereen moet zich aanpassen in deze situatie. Dit jaar dan maar deze feestelijkheden vieren in huiselijke kring, zoals velen die daartoe gedwongen zijn geweest door de avondklok.

Frank Marinus, Venlo