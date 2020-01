Hè, hè, eindelijk is het vanavond dan zover. Brexit is een feit. Na jaren van soebatten over welke vorm het vertrek nu precies moest nemen, volgt vanavond het officiële afscheid. Om elf uur ’s avonds. Een beetje een gekke tijd. Zelfs hierin moeten de Britten de EU-regels volgen. Dan is het immers middernacht in Brussel en het vertrek van de Britten een feit.