’Meten met twee maten’

Iedereen weet dat bij voetbalwedstrijden er geen 1,5 m afstand wordt gehouden. De duizenden fans zitten bij elkaar in de vakken, schreeuwen, zingen, springen op bij spannende momenten, bier vloeit rijkelijk, kortom alles behalve het aanbevolen ’coronagedrag’. Straks bij de Grand Prix van prins Bernard zal het niet veel anders gaan.

Alle 70.000 gelukkigen die per dag mogen komen zullen hun enthousiasme letterlijk niet onder stoelen of banken steken. En dan mogen er geen festivals gehouden worden? Zelfs niet met de helft van het toegestane aantal GP bezoekers per dag? Dat riekt naar willekeur! Sterker nog, dat IS willekeur.

W. Praal, Capelle aan den IJssel