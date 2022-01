’Limiet stellen aan aantal asielzoekers’

Terwijl de meeste Europese landen zoals Denemarken limieten stellen of helemaal geen asielzoekers opnemen zoals de Oost Europese landen gaat Nederland gewoon door met zijn ongelimiteerde toelating. Gevolg is in dat het dichtstbevolkte land van Europa helemaal geen raad meer weet met zijn al ontspoorde woningmarkt en de druk op sectoren als gezondheidszorg en onderwijs verder op scherp komen te staan. Dit is tevens in financiële zin niet lang vol te houden en onrechtvaardig ten aanzien van de meerderheid van de Nederlandse belasting betalende kiezer die rechts heeft gekozen en een restrictief beleid wil.

P. Kuijpers, Leidschendam Voorburg