’Ov geen goed alternatief’

Staatssecretaris Vivianne Heijnen voorziet meer vertraagde treinen de komende jaren vanwege werkzaamheden. De ’punctualiteit en de kwaliteit’ zullen daardoor onder druk staan. Spitsheffing en kilometerheffing kunnen dus de komende jaren de ijskast in want je kunt de werkende burger niet extra belasten als er geen goed alternatief voor vervoer wordt geboden. Het is en blijft een onopgelost zooitje.

Mevr. Brugman, Lelystad