Uitslag Stelling: Eén lijn trekken in Europa

Nu wordt reizigers uit China die op Schiphol aankomen alleen een vrijwillige zelftest aangeboden. 89% van de respondenten vindt dat onvoldoende.

De afwachtende houding van de regering kan op weinig begrip rekenen. „Nederland loopt zoals gewoonlijk achter de feiten aan. Pas als het uit de hand gaat lopen komt men in actie”, schampert iemand. „Voorkomen is nu beter dan genezen, de zorg staat al genoeg onder druk”, reageert een ander.

In navolging van veel andere landen zou ook ons land alle reizigers uit China verplicht moeten testen op corona, vindt 91%. „We hebben het nu net rustig hier”, verzuchten velen. „Streng controleren is de beste manier om onze bevolking te beschermen en opnieuw overbelasting van de Nederlandse zorg te voorkomen.”

„China deed zelf tot voor kort ook aan strenge tests bij binnenkomst, nu zijn zij aan de beurt als zij hier binnen willen komen”, stelt een respondent. „Dat is toch niet te veel gevraagd?”

Het is volgens de meesten belangrijk dat alle Europese landen één lijn trekken als het om de aanpak van reizigers uit China gaat. „Als wij niet testen en een groot deel van Europa wel, is het straks weer huilen als het virus hier toeneemt. Zijn we weer eens te laat”, stelt een cynische respondent. „Dit heeft alleen effect als overal in Europa dezelfde regels gelden”, reageert een ander. „Anders vliegt men op een naastgelegen land om vervolgens per trein verder te reizen.”

Het geluid van critici dat verplicht testen bij aankomst in een land weinig effectief is omdat het virus zich vaak pas dagen na een besmetting openbaart, vindt weinig gehoor. „Corona houd je op deze manier misschien niet tegen maar je kunt zo wel in kaart brengen of er een gevaarlijke variant ons land binnenkomt”, stelt iemand.

Bijna driekwart maakt zich zorgen over een nieuwe wereldwijde opleving van het virus nu het aantal Chinese besmettingen uit de hand loopt. 81% vreest de verspreiding van nieuwe gevaarlijke virusvarianten uit het Aziatische land.

„Je kunt toch op je vingers natellen dat bij deze uitbraak het virus zal muteren en als we vasthouden aan een vrijwillige coronatest bij binnenkomst in Nederland is het wachten op de uitbraak in ons land”, schrijft één van hen. „Verplichte controle op corona bij aankomst en gelijk in isolatie bij een positief testresultaat is echt de enige remedie. Niemand zit toch meer te wachten op nog een keer avondklokken, schoolsluitingen en lockdowns?”

Onder de respondenten die wél vinden dat een vrijwillige zelftest volstaat voor reizigers vanuit China (9%), overheerst de mening dat het coronavirus weinig kwaad (meer) kan doen. „Zolang niet is vastgesteld dat nieuwe varianten vanuit China gevaarlijke situaties opleveren, is dit een prima beleid”, relativeert één van hen de paniek. „Ik denk dat we voldoende groepsimmuniteit hebben opgebouwd.”

„De huidige mutaties zijn allemaal gelijk aan het griepvirus”, gelooft ook een andere respondent. „En daar gaan we toch ook niet op testen bij aankomst op Schiphol? Men moet eens ophouden met die paniekzaaierij.”