’Woningnood is regionaal probleem’

Daar zijn volop mogelijkheden om een ruim nieuwbouwhuis te kopen voor weinig geld. Kijk bijvoorbeeld eens in het vestingsstadje Coevorden, waar in het groene buitengebied mooie (2 onder 1 kap) woningen worden gebouwd voor nog geen € 250.000. Voorzien van alle comfort, tuin en garage. Voor starters of gezinnen echt een buitenkans om hier je kinderen te laten opgroeien. Per maand ben je bovendien stukken goedkoper uit dan wanneer je in de Randstad een woning huurt.

Natuurlijk zal er werk gezocht moeten worden in de omgeving, maar met de huidige arbeidsmarkt is dat geen probleem. Woningnood is dus vooral een regionaal probleem.

T. Angerman, Roden