Uitslag Stelling: ’Tanken is onbetaalbaar’

Het gros gelooft echter niet dat de aangekondigde accijnsverlaging voor enige verlichting zal zorgen. „Schijnheilig om het niet direct in te voeren en slechts 17 cent. Er is nu zoveel meer aan accijns binnengekomen”, reageert iemand. Het vertrouwen in de overheid is laag: „Het kabinet wil en zal de brandstofprijs het liefst zo hoog houden om de staatskas te spekken. Dit gebeurt al zo lang deze melkkoe er is.” Een ruime meerderheid heeft het gevoel dat de aangekondigde compensatie een sigaar uit eigen doos is. „Compenseren is nivelleren, dus de tijdelijk lagere accijns op benzine en de compensatie voor de gasprijs zal moeten worden opgebracht door Nederlanders die werken en/of sparen. Maar ja, zij draaien toch al overal voor op”, aldus een sceptische stemmer. Daarbij is de verlaging maar tijdelijk, het Kwartje van Kok wordt dus ook weer ingenomen, reageren velen. De regering moet voor meer stabiliteit zorgen op deze markt, vinden de meesten. „De overheid moet een stabiele richtprijs maken voor benzine door in tijden van hoge olieprijzen de accijns/belastingen te verlagen en in tijden van lage olieprijzen de accijns/belastingen te verhogen”, klinkt het.

Veel grensbewoners hebben hun toevlucht genomen tot de buurlanden: „Vergeleken met andere landen betalen we overal absurde prijzen voor. Dus ga ik maar weer tanken en boodschappen doen in Duitsland.” De stellingdeelnemers voelen de hoge benzineprijzen behoorlijk in de portemonnee. „Nederland is een van de duurste landen om te tanken en het is heel begrijpelijk dat mensen die bij de grens wonen naar België en Duitsland rijden. De accijns moeten flink omlaag ook op de levensmiddelen zodat iedereen weer een beetje lucht krijgt om een normaal leven te leiden.” Van de stemmers geeft ruim de helft aan de auto vaker te laten staan vanwege de torenhoge benzineprijzen. Een kwart geeft zelfs aan begrip te hebben voor de mensen die tanken zonder te betalen. Ruim de helft geeft dan ook aan minder snel de auto te pakken door de torenhoge benzineprijzen.“ Toch is leven zonder auto voor velen geen optie. „Ik woon in het noorden, werk in de zorg. Moet dus 24/7, op een voor mij veilige manier, van en naar werk. Dichterbij wonen is geen optie, want dan moet mijn partner de reis andersom maken. Bus is niet frequent genoeg.” En op vergoeding van de werknemer hoeft men niet te rekenen, klagen velen. „Ik ben afhankelijk van mijn auto om naar mijn werk te gaan. Krijg geen cent extra vergoeding van mijn werkgever.” Van de respondenten overweegt slechts 3 procent zelf de auto weg te doen door de stijgende benzineprijzen. „Mensen moeten toch rijden, dus dan zal het voor het milieu ook weinig uitmaken”, klinkt het.

Een stemmer ziet dit anders: „Het biedt juist kansen voor de energietransitie!”. Iemand anders vindt dat er een mentaliteitsverandering moet komen op dit vlak: „Wellicht moeten we de samenleving aanpassen en ermee leren omgaan dat energie meer waard is dan dat wij denken. Mensen rijden tegenwoordig even naar Brussel om te shoppen.”