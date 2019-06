’Niet achter de geraniums’

Ik ben nu 83 jaar en moest toen ik 57 jaar was ook stoppen met werken. Ik werkte nog fulltime en had helemaal geen zin om te stoppen. Mijn directeur zei: jij kan niet stoppen je moet nog wel een paar projecten waar je mee bezig bent. Ik zei: Graag, dan moet je het wel even regelen.

Helaas, dit kon niet want de ondernemingsraad gaf geen akkoord, want deze vut-regeling was er om arbeidsplaatsen te krijgen voor jongere mensen. Ik moest mijn opvolger binnen 14 dagen inwerken, en dat met 41 jaar ervaring. Dat was natuurlijk onmogelijk.

Het is een ramp geweest, mijn functie is in drieën gedeeld en het bedrijf was na een paar jaar foetsie. Het bedrijf werd verplaatst naar Tsjechië en de mensen werden ontslagen. Hoe gek kan het gaan in Nederland.

H.C. Storm