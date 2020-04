’Pas op met angst verspreiden’

Of is het alleen maar meer angst verspreiden en hopen een steentje bij te dragen om zo het overgewichtprobleem aan te pakken? Want aan de andere kant wordt gezegd, begin nu vooral niet met een crashdieet want dan krijg je niet genoeg stoffen binnen om je weerstand op te bouwen. Dus wat heb ik aan deze wetenschap? Soms kun je beter zwijgen.

Ik moet trouwens de eerste Chinees met obesitas nog tegenkomen en de Italianen staan ook niet bekend om hun zwaarlijvigheid. Op het verspreiden van angst zitten wij nu echt niet te wachten.

A van Amerongen, Hilversum