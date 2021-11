’Investeer eens in vrede’

Om nog maar te zwijgen over de miljarden die nodig zijn om de ict up to date te krijgen.

Laat Nederland nu eens voorop gaan lopen met investeren in vrede en de krijgsmacht omtoveren tot een instituut om jongeren en recalcitranten structuur en discipline bij te brengen zonder wapens. Dat scheelt ons een hoop geld en het levert wat op voor de maatschappij.

Wie weet gaan andere landen dit voorbeeld volgen en kunnen we echte problemen - zoals het klimaat - gezamenlijk aanpakken.

R. Castricum, Beverwijk