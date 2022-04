Internationale gemeenschap moet Russische oorlogsmisdaden onderzoeken

Premium Binnenland

’Na Poetin dreigt chaos in Rusland’

Het leven van Arjan Erkel is onlosmakelijk verbonden met Rusland. Erkel werd in 2002 in de Russische deelrepubliek Dagestan ontvoerd en 607 dagen gegijzeld. Tijdens zijn gevangenschap verdiepte hij zich in de motieven van zijn gijzelnemers. Rond de oorlog in Oekraïne mist Erkel de duiding. „Het is t...