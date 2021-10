’Aankaarten racisme mag geen winstmodel worden’

Financieel

Tesla moet ex-werknemer 118 miljoen euro betalen na racisme

Een federale jury in San Francisco heeft Tesla veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 137 miljoen dollar (118 miljoen euro) aan de zwarte voormalig werknemer Owen Diaz, omdat die te maken kreeg met een racistische werkomgeving. Diaz was als uitzendkracht werkzaam in de Tesla-fabrie...