’Verandering begint bij de Afghanen zelf’

Buitenland

Taliban: geleerden gaan zich over vrouwenrechten buigen

Een groep islamitische geleerden gaat bepalen wat voor rechten vrouwen krijgen in Afghanistan. Een hooggeplaatste Taliban-medewerker zegt tegen persbureau Reuters dat de geleerden moeten beslissen of vrouwen een hoofddoek of boerka moeten dragen en of ze naar school en werk mogen.