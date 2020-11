Brief 1 ’Verduurzaming woning peperduur’

Uit inmiddels bekend geworden cijfers n.a.v. pilots in een aantal wijken, is immers gebleken dat de transitie een peperdure operatie is. De investeringen zijn nauwelijks terug te verdienen.

Dat was vooraf in de samenleving al meer dan duidelijk behalve bij de afgestudeerde deelnemers aan de klimaattafels. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

R. Mondelaers

Bunschoten

