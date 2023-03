Premium Het beste van De Telegraaf

Intern geruzie voor het eerst dreigender voor Israël dan boze buitenwereld

Door FRANK VAN VLIET Kopieer naar clipboard

We schrijven het jaar 2000 en op aanraden van mijn Israëlische huisbaas – ’veel goedkoper daar’- koop ik in de Palestijnse stad Ramallah wat huisraad voor mijn nieuwe woning in Herzliya Pituach, een fijn dorp iets ten noorden van Tel Aviv.