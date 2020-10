’Tobben met het onderwijs’

Ga de lagere school van toen maar eens vergelijken met het huidige basisonderwijs. Een wereld van verschil. Maar álles ging toen op de schop. Mulo, MMS en HBS werden mavo en havo. Het VWO werd beperkt tot 7 vakken. Kortom, de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs lag op straat.

Er kwam ook nog een leenstelsel, waarbij studenten met torenhoge schulden afstudeerden en jarenlang daarmee geconfronteerd bleven. Nu denkt men er weer over om de vroegere studiebeurs terug in het leven te roepen. Het is nu anno 2020 en we zijn dus nog steeds het (onderwijs) spoor bijster. Het zal misschien ooit nog wel eens leiden tot consistent onderwijs. Maar die tijd is momenteel verder weg dan ooit!