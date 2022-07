’Demonstreren heeft weinig zin’

Premium Binnenland

Einde coronapandemie is in zicht, maar eerst nog een besmettingspiek, voorspelt hoogleraar

Het goede nieuws is dat we - zeer waarschijnlijk - naar het eind van de pandemie gaan, stelt Andreas Voss, het nieuwe hoofd van de afdeling Medische Microbiologie in het UMCG. Het slechte nieuws: de vele besmettingen voordat het zover is.