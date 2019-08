DIT VIND IK LEUK

Buiten bij de Lidl stop ik mijn boodschappen in mijn fietstas. Even wat anders gedaan en op de fiets naar huis. Daar blijken mijn beide fietstassen leeg! Denkende dat ik ze in de kar heb laten liggen, ga ik terug en vraag of er boodschappen zijn gevonden. Ja hoor, zegt de caissière, maar u liet ze niet in het karretje, u heeft ze in iemand anders z’n fietstas gestopt... Even een ’seniorenmomentje’ dus. Dank, onbekende vinder en Lidl Amstelveen!

Henny Dil, Amstelveen