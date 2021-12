Uitslag Stelling: ’Omicron niet te stoppen’

Nederland is in de ban van omicron, de coronavariant die voor het eerst in Zuidelijk Afrika opdook. Westerse landen namen de afgelopen week één voor één maatregelen tegen de nieuwe variant: grenzen gingen dicht en reizigers moesten in quarantainehotels. Toch weten we nog niet veel over de gemuteerde variant van het coronavirus. Omicron zou zich vele malen sneller verspreiden dan de deltavariant, maar tegelijkertijd minder ziekmakend zijn. Het gros van de respondenten vindt de paniek rondom omicron overdreven. „We kunnen niets doen om de verspreiding van dit virus tegen te houden,” schrijft iemand. Een ander stelt: „Na deze variant komen er nog tien, net zoals ieder jaar met het griepvirus. Covid gaat niet weg en zal altijd blijven.”

Slechts een minderheid (42 procent) meent dan ook dat er nieuwe maatregelen moeten komen. „Nu ingrijpen is mosterd na de maaltijd,” schrijft iemand daarover. Respondenten laken het feit dat veel basisregels nu al niet worden nageleefd. „Het beter naleven van de regels zou al heel wat kunnen helpen,” denkt iemand. „Laat het demissionair kabinet niet langer spreken van een dringend advies, maar van verplichtingen. Verplicht thuiswerken, bijvoorbeeld.” Slechts een derde denkt dat een strengere lockdown zal helpen om omicron de kop in te drukken.

Overigens pleiten deelnemers wel voor strengere regels rondom het inreizen naar Nederland. Zo vindt bijna driekwart dat iedere reiziger die Nederland binnenkomt, verplicht een PCR-test zou moeten afnemen. Nu geldt dat alleen voor reizigers uit hoogrisicogebieden. Een respondent gaat nog een stapje verder: „Wat mij betreft leggen we de vluchten van en naar risicogebieden tijdelijk stil. Sta alleen noodzakelijke vliegreizen toe, en handhaaf beter op mondkapjes tijdens de vlucht.” Ook vinden deelnemers dat er meer moet worden ingezet op quarantainehotels. „Dat is de enige manier om quarantaine te handhaven,” schrijft iemand daarover. „Er is geen enkel zicht op wat mensen thuis doen, dat zouden we na twee jaar pandemie toch geleerd moeten hebben?”

Nog eens driekwart is van mening dat de handhaving op de quarantaineplicht strenger moet. „Bij de Britten kan een boete van 1000 pond volgen op het overtreden van de quarantaineplicht. De 95 euro die in ons land geldt, steekt daar schril bij af,” schrijft iemand. „De controle is hier veel te soft,” aldus een ander.

Twee derde vindt dat er vaart moet worden gemaakt met de boosterprik, nu de omicronvariant hier voet aan de grond heeft gekregen. „We moeten de reizigers uit risicolanden goed in de gaten houden, maar kunnen onmogelijk van lockdown naar lockdown leven. Vaccineren en boosteren is het enige dat helpt,” schrijft iemand. Bijna de helft vindt daarnaast dat Nederland te laat was met het instellen van een vliegverbod voor vluchten uit Zuid-Afrika. „Nederland is te veel een vergaderland,” vindt een respondent. „Iedereen moet zijn zegje doen voor er besluiten worden genomen, en zo zijn we iedere keer de hekkensluiter van Europa.”