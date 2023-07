Tegen Dilan Yeşilgöz zeg ik: trek je niks van die schamperende, jaloerse, linkse laaielichters aan

Even geduld aub. Ik moet eerst nog snel een elektronische Urban Arrow Family Active Plus-bakfiets aanschaffen, mij inschrijven voor de volgende A12 vastplakactie van Extinction Rebellion (note to self: vergeet intussen niet die twee tickets Seychellen bij het reisbureau te bestellen), een abonnement op de Volkskrant, Trouw én NRC nemen en van harte toejuichen dat een voormalige man Miss Nederland is geworden, waarmee de vrouw volgens sommigen nog meer richting het verdomhoekje is gemanoeuvreerd, maar dat zijn natuurlijk vooral domrechtse oude witte mannen die zich nooit eerder om het lot van de vrouw hebben bekommerd en dat nu ineens wél doen – de goede verstaander weet genoeg.