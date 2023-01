Uitslag Stelling: ’Niet naar 30 km/u in stad’

Een voorstander meent: ,,Bijkomend voordeel zou zijn dat er dan ook ruimte komt voor elektrisch vervoer.” Maar een tegenstemmer denkt: „Als ik dertig ga rijden, dan word ik links en rechts ingehaald door scooters en elektrische fietsen. Dat is pas gevaarlijk.” Een andere tegenstander stelt ook: ,,Stel dat dit wordt ingevoerd, dan is dit echt niet te handhaven.”

Slechts een derde van de deelnemers gelooft dat een lage maximumsnelheid inderdaad veel ongevallen voorkomt. Een respondent ondervindt onderweg: ,,Nu met de 100 kilometer op de snelweg voel ik me juist onveiliger.” Een andere stemmer echter wijt de onveiligheid aan andere zaken. ,,Niet de snelheid, maar branie, onoplettendheid en alcohol en drugs maken het verkeer levensgevaarlijk.”

Behalve het verlagen van de snelheid zouden er ook andere aanpassingen moeten komen, zoals verkeersdrempels. Dat vindt een kwart van de stemmers een goede zaak. ,,Een drempel veroorzaakt juist meer uitlaatgas door het gefrustreerd optrekken en gas geven”, klinkt het. Een andere stemmer meent: ,,Drempels veroorzaken meer ongelukken dan dat ze de veiligheid groter maken.” Een goed idee vindt een andere stemmer wel borden waarop met rood wordt aangegeven dat de bestuurder te hard gaat. Iemand anders suggereert: ,,Beter is een verkeersdrempel die omhoog komt als er een auto aankomt met een hogere snelheid dat 35 kilometer per uur.”

De meerderheid van de deelnemers ziet niks in extra borden, paaltjes, versmallingen en andere obstakels. Daarvoor zouden de meeste stemmers liever geen extra geld willen uittrekken. Een respondent: ,,Haal al die rommel van de weg. Dat veroorzaakt echt alleen maar verwarring.” Een ander schrijftb weer: ,,Bij ons in de gemeente zijn overal van zulke obstakels. Die maken de ellende alleen nog maar groter omdat sommigen er vaak ‘nog even’ tussendoor willen piepen.”

Driekwart van de stemmers vindt niet dat alle wegen in dorpen en steden geschikt zijn voor 30 km/u. Desondanks vinden velen wel dat de snelheid van auto’s wel wat minder kan. ,,Er zou niks aan de hand zijn als automobilisten allemaal gewoon vijftig rijden, maar het merendeel rijdt gewoon te hard”. klinkt het.

Een flinke meerderheid vindt dat auto’s thuishoren in stadscentra. Daarom juicht slechts een kwart van de stemmers het toe als gemeenten hun centra autoluw willen maken. Een stemmer moppert: ,,Allemaal leuk en aardig, maar wie gaat dit controleren? In ons autoluwe centrum staan borden, maar niemand houdt zich eraan.” Een stemmer vindt het discriminatie van ’mensen met een krappe beurs’. ,,Door torenhoge parkeertarieven kun je daar nooit meer komen.”

Een voorbeeld van een gemeente die voortvarend aan de slag is gegaan met het verlagen van de maximumsnelheid, is Amsterdam. De meeste stemmers vinden niet dat dit goed uitpakt. ,,Prima dat ze dat in Amsterdam doen. Dat is immers een stad apart. Als het maar niet gebeurt bij ons in de stad”, klinkt het. Een andere stemmer stelt: ,,Groenlinks doet in Amsterdam altijd wat de burgers juist niet willen.”

Respondenten zijn maar met moeite uit de auto te krijgen, ook al wordt de maximumsnelheid veel lager. Maar een tiende zou ander vervoer kiezen, mocht het inderdaad zover komen dat de snelheid lager wordt. Een stemmer: ,,Het openbaar vervoer is zodanig uitgekleed dat we geen ander alternatief hebben dan de fiets of de benenwagen.”