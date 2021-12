Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Mojeeb werkte op onze ambassade, maar stond er in Kabul alleen voor

Door Olof van Joolen Kopieer naar clipboard

Het einde van het jaar is de tijd van terugkijken. Op de redactie doen we dat door verhalen te maken waarin we teruggrijpen op grote nieuwsgebeurtenissen, de eerste paar heeft u al kunnen lezen zoals de mooie reconstructie die Edwin Timmer schreef over het Omtzigt positie elders-echec op het Binnenhof. De komende anderhalve week duiken we dieper in het nieuwsjaar 2021.