’Plastictoeslag onzin’

Wat een onzinnig idee om mensen voor plastic verpakking extra te laten betalen. Ik was afgelopen zondag in een snackbar een patatje uit een plastic bakje aan het nuttigen. Er zaten ook een paar jongelui patat uit een plastic bakje te eten.

Toen alles op was, u raadt het al, deponeerde iedereen het plastic in de afvalbak, dus wat schieten we ermee op? De afvalhoop blijft in stand, alleen snackbarhouders en supermarkten hebben er wat aan.

Carel Wanrooij, Haarlem