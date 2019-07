Amsterdam - Het onderwijs is er niet best aan toe, vinden ook de reageerders op Telegraaf.nl. Komt dat door de (te) lage salarissen, de (te) hoge werkdruk, de (te) mondige ouders of de (te) grote voorkeur voor parttime werken? Tja, volgens u is het van alles een beetje, en een makkelijke oplossing ligt niet voor het oprapen.