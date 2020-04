’Kwetsbare ouderen moeten binnen blijven’

Maar wat mij opvalt de laatste weken, is dat wij als gezin met thuiswerkende ouders en online-lerende pubers van de universiteit en het vwo continu binnen blijven. En dat als ik één keer in de vier dagen naar de winkel ga voor boodschappen, het dan wemelt van de ouderen.

Ook als ik ’s middags een korte wandeling maak na een dag achter de pc te hebben gezeten, zie ik alleen ouderen buiten lopen in de omgeving van het Buikslotermeerplein in Amsterdam Noord. Ik zie amper ouders met kinderen, jongvolwassenen of jeugd. Kan er misschien een oproep worden gedaan in het algemeen dat ook de kwetsbare ouderen zoveel mogelijk thuis blijven?

Esther van den Heuvel