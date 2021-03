Premium Financieel

Ballonvaarder draait op voor late dood van paard

Op een voorjaarsavond in 2017 streek een heteluchtballon van het bedrijf Sky Promotions neer op een weiland met twee paarden, die in galop wegrenden. Anderhalf jaar later moest de dierenarts een van de paarden laten inslapen. Dat was nog een gevolg van deze landing, stelde de eigenaar.