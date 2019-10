’Grenzen aan de groei’

Qua inwonersaantal, landbouw, windmolenbouw, wegenbouw, openbaar vervoer, energie, woonruimte, afvalproductie, noem maar op.Je kunt wel willen blijven groeien, maar de oppervlakte van ons land groeit niet mee. Het houdt een keer op en dat zien we nu. Ons postzegeltje leefomgeving is vervuild en overbelast, van het diepe grondwater tot hoog in de lucht. En zo groeien we de onleefbaarheid in.

A.W. de Haas, Niedorp