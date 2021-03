’Moderne kernreactor veiliger’

In tegenstelling tot de gebruikelijke reactoren staan gesmoltenzoutreactoren niet onder druk en ze bevatten geen water; er is niets aanwezig dat een explosie zou kunnen veroorzaken. Doordat de splijtstof is opgelost in het vloeibare zoutmengsel is er geen temperatuurverschil tussen splijtstof en koelmiddel en stopt de kernreactie vanzelf als de temperatuur te hoog wordt.

Er is geen oververhitting, geen vorming van explosieve waterstof, geen kans op een kernsmeltongeval (meltdown). Ook het onttrekken aan de reactor van splijtbaar materiaal voor de productie van kernwapens is vrijwel onmogelijk. Op Youtube is dit zien via een zoekactie.

Hans Peer, Hilversum