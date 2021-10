’Meer appartementen bouwen’

Ik ben net terug uit Polen. Daar wordt ontzettend veel gebouwd, maar wel de hoogte in. Hoge gebouwen van meer dan 15 verdiepingen. Mensen zoeken een woning en dan maakt het niet uit of dat een huis met tuin of een appartement is. In Nederland is weinig ruimte en de vraag is groot, ga daarom de hoogte in en biedt op deze manier meer mensen een woning aan. Dat zal het woningtekort niet opheffen maar wel een stuk verminderen.

Kurt Kühne, Venlo