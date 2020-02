’Leren lezen moet groepsproces zijn’

Het klassikale lezen, dat zo belangrijk is, wordt niet meer gedaan. Daarbij worden de zwakkere kinderen ’meegetrokken’ in het leesproces en de betere leerlingen leren om rekening te houden met de minder goede lezers. Samen lezen bevordert ook het begrijpend lezen, als je als leerkracht vragen stelt over de gelezen tekst; ook al in groep 3.

Jammer genoeg wordt alles veel te individueel benaderd terwijl lezen een groepsproces zou moeten zijn. Ook het toetsen van begrijpend lezen in groep 3 is echt verkeerd en maakt dat de kinderen een hekel krijgen aan alles wat met lezen te maken heeft. Ik heb 18 jaar (van mijn 42 jaar ’juf’ zijn) kinderen leren lezen in combinatiegroepen (groep 3/4 en 3/4/5) en altijd klassikaal met ze gelezen. Van die 18 jaar was ik zo’n 11 jaar in het buitenland. Daar had ik kleine klassen van maximaal 20 kinderen. Door intensieve begeleiding heeft elk kind leren lezen; zelfs één kind dat eigenlijk niet tot lezen had kunnen komen (na terugkeer in Nederland werd ze getest en was de onderzoeker hierover zeer verbaasd).

Een oplossing zou zijn om weer klassikaal te gaan lezen en een klassenassistent zou een grote hulp kunnen zijn, zodat de leerkracht met de zwakkere lezers extra kan lezen.

Marijke van Beers