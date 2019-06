Een bonte verzameling van belangenclubs heeft de automobilist weer in het vizier. Met het oog op de filedruk is de kilometerheffing van stal gehaald. De lobby is doorzichtig; een partij als RAI Vereniging, bijvoorbeeld, behartigt de belangen van onder meer autofabrikanten en importeurs. De verwachting is dat de autoverkopen stijgen als niet langer bezit maar gebruik wordt belast.