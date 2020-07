’Nieuw pensioenakkoord huzarenstukje’

Natuurlijk zitten er ook in dit akkoord nog onzekerheden, maar een meer gematigde stijging van de AOW-leeftijd en eerder pensioen voor zware beroepen, kunnen nu verder worden uitgewerkt. Ook van de alom verguisde rekenrente zijn we nu eindelijk af, al is het niet aannemelijk dat de pensioenen op zeer korte termijn geïndexeerd gaan worden. Daarvoor is de coronacrisis nog een te nadrukkelijke spelbreker. Het is echter wel te hopen dat minister Koolmees er in de nabije toekomst in gaat slagen om met name de mensen die al tien jaar of langer met pensioen zijn nu eindelijk eens te compenseren voor hun almaar afnemende koopkracht. Daar hebben zij ondertussen toch wel recht op en lijkt binnen dit nieuwe akkoord dan ook makkelijker haalbaar.

Jan Pronk, Beverwijk