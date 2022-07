’Frankrijk lastige opgave voor Oranje’

Bovendien: wie zegt dat zij wel (en wederom) tot aantrekkelijk voetbal en goede prestaties zou komen? Tegenstanders passen zich aan het spel van de Oranje Leeuwinnen aan en ontwikkelen zich ook; wellicht sneller dan de Nederlandse dames.

Maar vooral, van de zeer ervaren speelsters mag veel meer verwacht worden. In de wedstrijd tegen Zwitserland stonden maar liefst acht speelsters in de basisopstelling die ook in de WK-finale tegen de VS (2019) in actie zijn gekomen. Spitse, Van der Gragt en Jansen presteren naar hun vermogen; Groenen is herstellende van corona maar Beerensteyn, Van de Donk, Martens en Roord leverden gewoonweg veel te weinig. De wissels van coach Parsons in de wedstrijd tegen Zwitserland waren juist zeer succesvol. Er kwam veel meer energie, durf en voetbal in de ploeg waarbij er zelfs serieuze mogelijkheden waren om als winnaar in de poule door te gaan. Frankrijk in de kwartfinale wordt een lastige opgave voor de Leeuwinnen. Benieuwd waar de ervaren speelsters de schuld gaan leggen mochten zij uitgeschakeld worden. Toch niet, net zoals de mannen, bij de coach?

M. van Liemt