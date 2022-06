Dier als orgaandonor: ’Moeten we dit allemaal willen?’

Zo stelt cornelia b: „Helaas is en komt er ook aan een mensenleven een einde en dat is de natuur, zo hoort het ook. Natuurlijk willen artsen hun patiënten beter maken maar moeten ze dan ook streven naar eeuwig leven? Denk dat als iemand ziek wordt die een orgaan transplantatie nodig heeft dat dit een natuurlijke selectie is, hoe verschrikkelijk dat ook is. Als iedereen oneindig leeft zou de wereld uit zijn voegen barsten en laten we niet voor God gaan spelen.”

Daarentegen zegt teenentander juist dat het goed is voor de medische vooruitgang: „Dieren zijn geschapen om opgegeten te worden, mensen ook, zet ze maar ongewapend in Afrika bij de leeuwen en tijgers, ik garandeer dat ze vrij vlot aan de beurt zijn.

Dan kun je toch ook wat zaken van een dier gebruiken voor de medische vooruitgang, als je de zaken pijnloos verwijderd en de restanten naar de slager brengt is daar niks op tegen. Het merendeel van de klagers gooit vanavond weer een biefstuk op het bord. Niets zo hypocriet als een mens.”

Maar het transplanteren van dierlijke organen in mensen gaat ook adaottehonders veels te ver. Zij vraagt zich af: „Moeten we dit allemaal willen? Levens redden dmv transplantatie is veelal lijden rekken. En als de patiënt nog jong is kan deze zich ook nog voortplanten want alles moet maar kunnen maar het is een ramp voor het nageslacht.” Bjorn BdR gooit er zelfs nog een schepje bovenop: „Walgelijk als je dieren gaat afmaken om een mens te redden.”